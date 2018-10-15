وصول 14 حراڨا جزائريا إلى سردينيا
وصل 14 حراقا جزائريا إلى الأراضي الايطالية بعد رحلة عبر زروق صيد انطلقت من شاطئ واد بيبي بتمالوس غربي الولاية.
وحسب ما توفر من معلومات لدى “النهار”، فإن الحراقة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 41 سنة.
وينحدرون من بلدية تمالوس بولاية سكيكدة وولايات قسنطينة الطارف وعنابة ، وصلوا كلهم في صحة جيدة.
مصادر “النهار” أكدت ان الحراقة هم من قاموا بانجاز القارب المستعمل في الرحلة، مع اقتناء محرك .
قبل استغلال حالة البحر الجيدة ليلة الخميس إلى الجمعة لمغادرة الساحل الجزائري.
وفي اتصال بأهاليهم اكد الشباب الحراقة بأن جميعهم في صحة جيدة بعد أن تلقوا الاسعافات اللازمة بمركز الحجز بسردينيا.
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