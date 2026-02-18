وصول 176 حافلة من TS9 إلى ميناء جن جن بجيجل

أعلنت شركة تيرصام عن وصول الدفعة الأولى من حافلاتها من نوع TS9 إلى ميناء جن جن.

وتتمثل هذه الدفعة الأولى في 176 حافلة من نوع TS9 بسعة 70 مسافرًا، بمواصفات عالمية.، ومطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة والراحة، مع اعتماد تجهيزات تقنية حديثة تواكب متطلبات النقل العمومي العصري. بما يضمن خدمة أفضل للمواطن واستغلالًا أكثر كفاءة.

كما تعلم الشركة أن الباخرة الثانية، التي تحمل على متنها 262 حافلة من أنواع أخرى. ستصل مساء اليوم، في إطار برنامج متكامل لتعزيز حظيرة النقل الوطني.

وتؤكد شركة تيرصام أن هذه الحافلات تم استيرادها بدون هامش ربح. حرصًا منها على توفيرها بأسعار جد معقولة. مساهمةً منها في دعم الاقتصاد الوطني وتجسيد التوجيهات الرامية إلى تطوير منظومة النقل.

كما تعلن الشركة أن دفعات أخرى ستكون قادمة خلال الأيام المقبلة.، في إطار خطة مستمرة لدعم وتحديث أسطول النقل عبر مختلف ولايات الوطن.

