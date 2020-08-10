وصول 250 طن من المساعدات الغذائية والطبية إلى ميلة

وصلت اليوم الإثنين، مساعدات بأكثر من 250 طن من المواد الغذائية والطبية إلى ولاية ميلة، لصالح العائلات المتضررة من زلزال ميلة.

هذا وأعلن وزير التجارة، كمال رزيق، عن جمع نحو 354 طن من المساعدات تتضمن مواد غذائية ومياه وتجهيزات طبية ووسائل تعقيم وحماية سترسل إلى ميلة و”مناطق الظل” ولبنان.

وحسب موقع الإذاعة الوطنية، فقد أكد وزير التجارة بأنه جرى إرسال جزء من هذه المساعدات إلى الأشقاء في لبنان في إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق في محنته جراء الانفجار الأخير.

مضيفا بأن أزيد من 230 طن من المساعدات سيتم إرسالها إلى سكان ميلة المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام فضلا عن بعض “مناطق الظل”.

هذا وكشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، بأن بعض هذه المساعدات ستمسّ حوالي 3 آلاف عائلة معوّزة في عدد من “مناطق الظل” ببرج باجي مختار وبرج عمر إدريس.

بالإضافة إلى “مناطق الظل” في تيمياوين وتيمتارابين وفي الهضاب العليا والمناطق الحدودية الغربية والشرقية.