وصول 266 جزائريا قادما من الإمارات إلى مطار الجزائر

وصل 266 مسافرا جزائريا اليوم السبت إلى مطار الجزائر الدولي كانوا عالقين بالإمارات العربية المتحدة بسسب جائحة كوفيد 19.

الرعايا الجزائريين تم إجلاءهم عبر الرحلة رقم 4063 AH التابعة للجوية الجزائرية التي حطت على أرضية مطار هواري بومدين الدولي.

وذلك في حدود الساعة في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا حسبما اوضحه المدير العام لشركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية، طاهر علاش.

وأضاف علاش أن الطائرة أقلعت من مطار دبي الدولي في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا.

وتم إخضاع الرعايا الجزائريين لكافة إجراءات الوقاية والفحص عقب نزولهم من الطائرة يضيف علاش