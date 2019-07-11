وصول 3 طائرات لـ”القاهرة” لدعم الخضر

وصلت الجماهير الجزائرية الغفيرة إلى “القاهرة” صباح اليوم الخميس (قبل الساعة 06:30 بتوقيت الجزائر) قبل التنقل إلى السويس عشية اليوم من أجل دعم الخضر.

حيث أكد موفد النهار إلى القاهرة عن وصول 3 طائرات تحمل الجماهير الجزائرية لحد الآن في انتظار وصول الآخرين.

وأبدت الجماهير تفاؤلها بالمنتخب لحظة وصولها إلى “القاهرة” ففي بث مباشر مع قناة “النهار” أكدوا أنهم عازمون على دعم الخضر من أجل الوصول للنصف النهائي.

وأكدت الجماهير الجزائرية أن “التتويج” بكأس إفريقيا هو حلم الجميع وهو الحلم الذي جعلهم يتنقلون بهذا الكم الهائل لدعم رفقاء “محرز”.

وتم توزيع التذاكر على المناصرين الذين وصلوا إلى القاهرة من طرف “الفاف”.