وصول 3 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية نحو ليبيا إلى مطار جانت

حطت بمطار جانت ، صبيحة اليوم الجمعة، ثلاثة طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية الجزائرية المتجهة نحو ليبيا.

وحملت الطائرات المشحنة بـ 100 طن، مساعدات إنسانية متمثلة في مواد غذائية وأفرشة وكذا أدوية.

يأتي هذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بشحن هذه المساعدات إلى لأشقاء الليبيين.

وكان في إستقبال الطائرات، كل من الوالي المنتدب لولاية جانت، وكذا ممثلين عن وزارة الخارجية، ممثل عن الجيش وكذا الهلال الاحمر الجزائري.

للإشارة فإن قافلة المساعدات الإنسانية هذه سيتم تحميلها عبر العشرات من الشاحنات المقصورة، لتنطلق بعد ذلك إلى دولة ليبيا عبر المعبر الحدودي تينالكوم.