وصول 300 طبيب وممرّض كوبي إلى الكويت

وصل 300 طبيب وممرّض كوبي إلى الكويت، ليلة أمس الجمعة، للمساعدة على مكافحة فيروس “كورونا” في البلاد لفترة بقاء لا تقلّ عن 6 أشهر كاملة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنها ارتأت الاستفادة من الخبرة الطبية الكوبية للقضاء على انتشار الفيروس في البلاد، وذلك بناءً على مذكّرة تفاهم جرى توقيعها الأسبوع الماضي بين الدولتين.

ويتكون الوفد الطبي الكوبي من 200 ممرّض و100 طبيب وطبيبة، أغلبهم من تخصص “العناية المركزة”، والذي سيعمل في المستشفى الميداني في “مشرف”، حيث سيبقى الوفد في الكويت لفترة لا تقلّ عن 6 أشهر.