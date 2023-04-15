وصول 3000 رأسا من العجول البرازيلية للجزائر

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن وصول سفينة اضافية من المواشي إلى ميناء الجزائر، ويتعلق الأمر بـ3000 رأسا من العجول الموجهة للذبح، القادمة من الجمهورية البرازيلية.

وتأتي هذه العملية، حسب بيان للوزارة، اليوم السبت، في اطار عملية تزويد السوق باللحوم الحمراء المحددة السعر بـ1200 دج للكيلوغرام. من قبل الشركة الجزائرية للحوم الحمراء.

وأشار البيان، إلى أن عملية الاستيراد ستتواصل تحت اشراف وزارة الفلاحة عبر شحنات أخرى وبصفة منتظمة. ويأتي ذلك لضبط السوق وتمكين المستهلكين من اقتناء اللحوم الحمراء بأسعار منخفضة.