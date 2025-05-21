وصول باخرة محملة بـ 34 ألف رأس غنم إلى العاصمة

استقبل اليوم الأربعاء، ميناء الجزائر، باخرة محملة بالأضاحي المستوردة، تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وتحمل الباخرة المسماة “بولاريس 3″، 34 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا. والتي تعتبر أضخم وأكبرباخرة محملة بالأضاحي.

وكانت باخرة “بولاريس3” قد أبحرت يوم السبت الماضي من ميناء ميديا الروماني.

وشهد، من جهته، ميناء وهران، صبيحة اليوم الأربعاء، وصول باخرة محملة بكمية معتبرة من الماشية،تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

ورست صبيحة اليوم، بميناء وهران السفينة “SHORTHORN EXPRESS”، قادمة من إسبانيا، وعلى متنها 13.000 رأس غنم. وهذا في إطار البرنامج الوطني لتموين السوق بمناسبة عيد الأضحى 2025.

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