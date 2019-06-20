وصول 4 طائرات محملة بمساعدات إلى جانت لإرسالها إلى غات الليبية

وصلت اليوم الخميس إلى مطار جانت بولاية إليزي 4 طائرات عسكرية محملة بمساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا.

لتتوجه غدا الجمعة لسكان منطقة غات الليبية التي تضررت من جراء الفيضانات الأخيرة بسبب الأمطار.

حيث كان في استقبال المساعدات والي إليزي عيسى بولحية والوالي المنتدب لجانت قجيبة عبد الله.

وممثلين عن السلطات العسكرية والمدنية وإطارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ومن المنتظر أن تصل أيضا غدا الجمعة إلى مطار جانت طائرتان أخريتان محملتان بالمساعدات الإنسانية.

لتتوجه مباشرة بعد ذلك حمولة الـ 6 طائرات إلى منطقة غات الليبية التي تبعد بحوالي 230 كلم/ شرق جانت.

حيث تشمل هذه المساعدات 2000 طرد غذائي بمجموع 77 طن و18 طن من المياه المعدنية وكميات من الأدوية و2000 فراش وأغطية ومولدين كهربائيين و16 مضخة مائية وخيم.