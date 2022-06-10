وصول 40 طنا من المساعدات الطبية الجزائرية إلى النيجر

أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الجمعة على عملية إرسال شحنة “معتبرة” من المساعدات الطبية، تشمل تجهيزات وعتاد و مستلزمات طبية، موجهة إلى دولة النيجر.

وفي هذا السياق تسلمت دولة النيجر مساعدات جزائرية تمثلت في 40 طنا من المستلزمات الطبية والعتاد وذلك في إطار دعم الجزائر لعلاقات الشراكة والتضامن والتعاون مع دول الجوار.

كما سلم هذه المساعدات بمطار نيامي الدولي، وزير الصحة الذي كان في استقباله، وزير الصحة والسكان والشؤون الاجتماعية لدولة النيجر ايدي الياصو مينصرة بحضور سفير الجزائر بنيامي ,درويش علي.

بالمقابل انطلقت طائرتان عسكريتان من القاعدة الجوية ببوفاريك (البليدة) لنقل هذه الشحنة من المساعدات.

هذا وتأتي هذه المساعدات أيضا موازاة مع زيارة عمل يقوم بها وزير الصحة إلى النيجر تدوم يوما واحدا،

في إطار “تجسيد و تعزيز علاقات التعاون الثنائي واستكمال مشاريع الشراكة المقرر إقامتها بين البلدين”.

طالع أيضا:

وزير الصحة يؤكد على مرافقة الأطباء وطلبة الطب النيجيريين