وصول 40 طنا من المساعدات الطبية الجزائرية إلى النيجر
أشرف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الجمعة على عملية إرسال شحنة “معتبرة” من المساعدات الطبية، تشمل تجهيزات وعتاد و مستلزمات طبية، موجهة إلى دولة النيجر.
وفي هذا السياق تسلمت دولة النيجر مساعدات جزائرية تمثلت في 40 طنا من المستلزمات الطبية والعتاد وذلك في إطار دعم الجزائر لعلاقات الشراكة والتضامن والتعاون مع دول الجوار.
كما سلم هذه المساعدات بمطار نيامي الدولي، وزير الصحة الذي كان في استقباله، وزير الصحة والسكان والشؤون الاجتماعية لدولة النيجر ايدي الياصو مينصرة بحضور سفير الجزائر بنيامي ,درويش علي.
بالمقابل انطلقت طائرتان عسكريتان من القاعدة الجوية ببوفاريك (البليدة) لنقل هذه الشحنة من المساعدات.
هذا وتأتي هذه المساعدات أيضا موازاة مع زيارة عمل يقوم بها وزير الصحة إلى النيجر تدوم يوما واحدا،
في إطار “تجسيد و تعزيز علاقات التعاون الثنائي واستكمال مشاريع الشراكة المقرر إقامتها بين البلدين”.
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وزير الصحة يؤكد على مرافقة الأطباء وطلبة الطب النيجيريين
كما أكد وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجزائر مستعدة كامل الاستعداد لمرافقة الأطباء والخبراء وطلبة الطب النيجيريين في عمليات اكتساب المعارف والخبرات التي تمتلكها الجزائر.
موضحا أن ذلك سيتم عبر إرسال بعثات إلى النيجر وكذلك استقبال وفود الأطباء النيجيريين في الجزائر. قصد تلقي التكوين وتنمية المعارف الطبية.
وقال بن بوزيد، في تصريحاته، بعد وصوله للنيجر، أن وفدا هاما من الخبراء في شتى مجالات الصحة العمومية يرافق الوفد الوزاري
بهدف تبادل الخبرات والتجارب والرؤى مع الزملاء والأصدقاء والإخوة النيجيريين.
هذا وقام وزير الصحة، اليوم الجمعة، بزيارة صداقة وعمل وتضامن إلى جمهورية النيجر. رفقة وفد وزاري هام ضمّ عددا من الإطارات السامية للوزارة وخبراء في شتى المجالات الطبية والصحية.
وكان في استقبال بن بوزيد، في أرضية مطار نييامي، بالعاصمة النيجيرية، وزير الصحة العمومية والسكان والشؤون الإجتماعية،
الدكتور إدي إلياسو مايناسارا. وسفير الجزائر بالنيجر وعدد من إطارات وزارة الصحة لجمهورية النيجر
كما تميزت زيارة وزير الصحة للنيجر، بتقديم هبة تضامنية تقدر بحوالي 40 طن من المستلزمات وعتاد الطبي والأدوية.
حيث تم شحن هذه المساعدات، على متن طائرة خاصة أقلعت من مطار بوفاريك العسكري رفقة الطائرة المقلّة للوفد الوزاري.
وأكد بن بوزيد، إثر وصوله إلى مطار نيامي أن هذه الهبة تدخل في إطار تمتين أواسر الصداقة و التضامن، التي تميز العلاقات الأخوية العريقة التي تربط بلدينا.