وصول 44 شاحنة محملة بمواد إغاثية إلى قطاع غزة

وصلت، اليوم الثلاثاء، 44 شاحنة محملة بمواد اغاثية الى قطاع غزة، حيث تعرضت لتفتيش دقيق لمدة من الزمن من طرف جنود الإحتلال في معبر نيتسانا.

وارتفع عدد الشاحنات المحملة بمواد إغاثية التي دخلت قطاع غزة اليوم الى 83 شاحنة.

فيما وصل اجمالي الشاحنات االتي سُمح بدخولها قطاع غزة منذ بدء العدوان يصل إلى 240 شاحنة.

وكان معدل دخول الشاحنات قبل العدوان، في حدود 150 شاحنة يوميا محملة بمواد غذائية وأدوية وغيرها من مستلزمات العيش.