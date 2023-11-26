وصول 61 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة

أعلنت الأمم المتحدة، أن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء قد أفرغت، حمولتها في شمال غزة. من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر. منذ دخول الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في بيان، إنه تم خصوصا تسليم 11 سيارة إسعاف و3 حافلات وسرير طبي مسطح لمستشفى الشفاء. الذي شهد قتالا عنيفا في الأيام الأخيرة، وذلك للمساعدة في عمليات الإخلاء.

وكانت السلطات الإسرائيلية، تعتبر أن هذا المستشفى يشكل مركز القيادة الرئيسي لعمليات حماس في قطاع غزة. وهو ما تنفيه حماس، فيما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك أن إسرائيل هي التي قامت بإنشاء القبو تحت مستشفى الشفاء. عندما كانت تسيطر على قطاع غزة قبل أكثر من 4 عقود

وأضافت بيان أوتشا أنه “كلما طال أمد الهدنة. تمكنت وكالات الإغاثة الإنسانية من إرسال مزيد من المساعدات إلى غزة وعبرها.

وفي اليوم السابق، عندما بدأت الهدنة الموقتة بين إسرائيل وحماس من أجل تسهيل تبادل المحتجزين والأسرى، أوصلت 137 شاحنة مساعدات إلى غزة وفق الأمم المتحدة.

ووصلت دفعة ثانية من المحتجزين الذين أفرجت عنهم حركة حماس إلى إسرائيل التي أطلقت بدورها سراح مجموعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين السبت، في اليوم الثاني من الهدنة بعد 7 أسابيع من حرب مدمرة.