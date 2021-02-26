وصول 63 طالبا فلسطينيا إلى الجزائر لاستئناف دراستهم

وصل اليوم الجمعة، 63 طالبا فلسطينيا إلى مطار هواري بومدين الدولي، لإستئناف دراستهم بالجامعات الجزائرية.

وذلك بعد جهود حثيثة ومتابعة يومية من قبل سفارة فلسطين بالجزائر، ووزارة الخارجية الفلسطينية.

وكان في استقبالهم والاشراف على ترتيبات وصولهم وفد كبير من السفارة على رأسهم المستشار الاول بشير أبوحطب.

وكذا مسئول البعثة التعليمية سكرتير اول امجد خمايسه والمستشار رائد علي ” ابوعدنان”.

بالإضافة الى وفد من وزارة التعليم العالي الجزائرية وكذلك مندوبين من ادارة الاقامات الجامعية.

وقد تم ترتيب اجراءات الدخول حسب النظام، وتم ارسال الطلاب في حافلات خاصة بالنقل الجامعي اقلتهم الى الإقامة التي سيقضون فيها مدة الحجر الصحي.

هذا وقدمت السفارة الفلسطينية بالجزائر تشكراتها، إلى وزارتي التعليم العالي والشؤون الخارجية الجزائرية على تسهيل عودة هؤلاء الطلاب لاستئناف دراستهم.