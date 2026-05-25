وصول 8300 رأس من الأغنام المستوردة إلى ميناء سكيكدة

وصلت اليوم الإثنين، على الساعة 07 و10د الشحنة الأولى من الأغنام المستوردة إلى ميناء سكيكدة والمقدرة بـ 8300 رأس.

و ذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية وتعزيز وفرة أضاحي العيد المبارك. وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المتعلقة بتوفير المرافقة اللازمة وضمان السير الحسن لعمليات الإستقبال والمعالجة.

وقد تمت عملية رسو الباخرة والتكفل بالشحنة في ظروف تنظيمية محكمة، حيث سخرت المؤسسة ميناء لسكيكدة كامل الإمكانات البشرية واللوجستية الضرورية لضمان السير الحسن لمختلف العمليات المرتبطة بالاستقبال والتفريغ، بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المعنية.