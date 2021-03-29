وصول 920 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك v” إلى الجزائر قبل نهاية أفريل المقبل

ستستلم الجزائر 920 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك v” الروسي قبل نهاية شهر أفريل المقبل حسب ما أعلنه وزير الصحة.

وأوضح عبد الرحمن بن بوزيد ان الجزائر وقعت عقدا مع الطرف الروسي لاستلام مليون جرعة من لقاح سبوتنيك v.

وعلى هامش الجلسات الوطنية حول إقتصاد المعرفة قال الوزير الجزائر تسلمت على مرتين 50 ألف جرعة ثم 30 ألف جرعة.

وأضاف الوزير في إنتظار إستلام 920 ألف جرعة من اللقاح الروسي قبل نهاية أفريل المقبل.

وفي ذات السياق كشف الوزير ان الجزائر “تقبل كل اللقاحات ولديها حاليا لقاحات سبوتنيك، أسترازينيكا وسينوفارم وتنتظر وصول لقاحات أخرى.

وهذا على غرار فايزر، جونسون جونسون بالإضافة إلى لقاح صيني، وتم التوقيع على عقود مع كل هذه المخابر يضيف الوزير.