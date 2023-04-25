وصول 94 رعية جزائرية إلى الجزائر تم إجلاؤهم من السودان

وصلت مساء اليوم الثلاثاء طائرة تابعة للقوات الجوية الجزائرية تقل أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان بالإضافة إلى طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم.

وحسب ما نقله التلفزيون الجزائري، فإن عملية الإجلاء هذه تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أعقاب الأزمة المؤسفة التي يشهدها السودان.

وأوضح المصدر نفسه، بأن عملية الإجلاء شملت 94 مواطنا جزائريا مقيما بالسودان بالإضافة إلى طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم في عملية الإجلاء الأولى والتي انطلقت اليوم .

وكان في استقبال هؤلاء الرعايا لدى وصولهم الى مطار الجزائر الدولي،كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، وكذا وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو.

وستأخذ السلطات الجزائرية على عاتقها تكاليف مبيت المواطنين الذين تم إجلاؤهم من الخرطوم ونقلهم إلى منازلهم. مثلما أكده التلفزيون الجزائري.

والجدير بالذكر، إلى أن عدد الجزائريين المسجلين بالسودان ككل يبلغ 120 رعية.

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