وصول 9400 رأس غنم من رومانيا إلى ميناء سكيكدة

رست باخرة قادمة من رومانيا بميناء سكيكدة محمّلة بـ 9400 رأس من الغنم. ليلة الأحد إلى الإثنين، وذلك في إطار عملية استيراد مليون رأس من الأغنام، التي أمر بها رئيس الجمهورية تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وقد أشرفت مديرية المصالح الفلاحية. تحت إشراف والي الولاية، وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، على اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والميدانية لضمان السير الحسن للعملية. حيث تم تسخير 17 طبيبا بيطريا لمعاينة المواشي والتأكد من سلامتها الصحية. مع الوقوف على احترام المعايير البيطرية المعمول بها.

كما جرى تجنيد 60 شاحنة لنقل رؤوس الأغنام من الباخرة نحو أماكن الحجر الصحي، الموزعة عبر عدة بلديات. حيث تم توجيه 5600 رأس إلى بلدية بن عزوز، و2000 رأس إلى حمادي كرومة، و3000 رأس إلى عزابة.

وأكدت المصالح المعنية توفير كافة الإمكانيات الضرورية من تغذية ومياه ورعاية صحية، إلى جانب ضمان تواجد البياطرة بشكل دائم على مستوى مراكز الحجر الصحي، إلى غاية استكمال عملية التوزيع على مختلف ولايات الوطن.

أما بخصوص نقاط البيع، فقد تم تخصيص التعاونية الفلاحية لبلدية الحروش، إضافة إلى بلديتي حمادي كرومة وعزابة، على أن يتم الإعلان عن كيفية البيع خلال هذا الأسبوع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور