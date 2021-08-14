وصول طائرة الإطفاء الإسبانية إلى الجزائر

حطت ظهر اليوم إلى الجزائر العاصمة طائرة اسبانية خاصة بمكافحة الحرائق ومن المترقب وصول طائرة ثانية خلال الساعات القادمة. وتصل طاقة استيعابها إلى 3 آلاف لتر من الماء.

وتدخل هذه العملية في إطار تعزيز وسائل مكافحة الحرائق التي اندلعت بعديد ولايات الوطن منذ الاثنين الماضي مخلفة خسائر كبيرة. وتم استئجار الطائرتين بموجب اتفاق تجاري مبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الجمهورية في خطابه للأمة الخميس الماضي أعلن عن حلول مرتقب لطائرتين لإخماد الحرائق “من نوع كانادير”. كما اشار الرئيس إلى أن الطائرتين قادمتان من اسبانيا للمساهمة في جهود اطفاء الحرائق. كما كشف الرئيس تبون عن طائرة أخرى قادمة من سويسرا ستصل إلى الجزائر.