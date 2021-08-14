وصول وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو إلى الجزائر

وصل مساء اليوم إلى الجزائر وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين. وحسب وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الزيارة جاءت بدعوة من نظيره الجزائري رمطان لعمامرة. وتدخل في إطار المشاورات المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين الملتزمين بمعاهدة الصداقة والتعاون منذ عام 2006.

وخلال اللقاء قدم الوزيران تعازيهما لأسر ضحايا الحرائق التي مست البلدين والفيضانات في تركيا وتطرق إلى حجم الخسائر. وقف الوزيران ووفودهما دقيقة صمت وتلاوة الفاتحة على جميع ضحايا البلدين. كما حيا الوزيران روح التضامن اللذين أظهرهما الشعبان الجزائري والتركي في مواجهة التحديات المتعددة خلال هذه المحنة.