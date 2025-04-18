وصول 15 ألف كبش من رومانيا مساء غد

سترسو أربع بواخر محملة برؤوس الأغنام اتباعا بداية من الغد، قادمة من رومانيا٫ ثلاثة منها بميناء العاصمة والرابعة بعنابة تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

علمت “النهار أونلاين” من مصادرها الخاصة, برسو أول باخرة مساء غد السبت بميناء الجزائر العاصمة٫ محملة بخمسة عشر ألف رأس غنم مستورد من دولة رومانيا من طرف المجمع العمومي “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة التنمية الريفي

وسيتم تحويل تلك المواشي التي ستخصص كأضاحي على مراكز حجر صحي متفرقة قبل توزيعهم على نقاط البيع.

وتعتبر هذه الشحنة الأولى من نوعها يتم استلامها غدا، من أصل مليون رأس غنم أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستيرادها وتسويقها للمواطنين بأسعار تكون في المتناول.

وأشارت ذات المراجع الى رسو ثلاث بواخر أخرى اتباعا، بميناء العاصمة، على أن ترسو الرابعة بالحهة الشرقية للوطن تحديدا بميناء عنابة٫ بشحنات متساوية تكون بخمسة عشر ألف رأس عبر كل باخرة،قادمة جميعها من دولة رومانيا.

وكان المسوول الاول على قطاع الفلاحة، قد كشف مؤخرا خلال اجتماع ترأس أشغاله بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات عن المخطط المعتمد للسير الحسن لعملية الاستيراد.