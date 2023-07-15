وصول أوّل رحلة بحرية جديدة لنقل المسافرين عنابة- جنوة الإيطالية

رست مساء اليوم السبت باخرة “طارق بن زياد” بميناء عنابة وعلى متنها 817 مسافرا من أبناء الجالية الوطنية بالخارج.

وتعتبرهذه الرحلة ضمن أوّل رحلة على الخط البحري الجديد لنقل المسافرين الذي تم فتحه بين عنابة وجنوة بإيطاليا .

ولحظة رسو السفينة كان سلطات الولاية المدنية والعسكرية وعدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يتقدمهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، في إستقبال أبناء الجالية بالمحطة البحرية لعنابة.

وعبر عدد من المسافرين عن سعادتهم لفتح هذا الخط البحري الجديد بين عنابة و إيطاليا والذي مكن, حسبما مسافر مقيم بمدينة ميلان بإيطاليا، عددا كبيرا من أبناء الجالية المقيمين بإيطاليا وعدة دول أوروبية مجاورة لها من السفر عبر هذا الخط والعودة للاصطياف بالوطن في أحسن الظروف.

وبعد إتمام إجراءات الدخول أبدا عدد من المسافرين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال بالمحطة الجديدة لعنابة وارتياحها للتدابير التي تتخذها الدولة للتكفل بانشغالات أبناء الجالية خاصة منها المتعلقة بتخفيف أعباء السفر.

كما وقف نواب البرلمان وسلطات الولاية على ظروف إتمام إجراءات السفر بالمحطة البحرية لعنابة التي هيئت بها كل الإمكانيات التقنية والشروط التنظيمية لضمان سيولة العملية بالنسبة للمسافرين و أصحاب المركبات.

وستغادر الباخرة “طارق بن زياد” غدا الاثنين ميناء عنابة باتجاه جنوة في رحلة لنقل المسافرين بين المدينتين الجزائرية والإيطالية, كما تمت الإشارة إليه.