وصول باخرة محملة بأزيد من 8 آلاف أضحية مستوردة إلى ميناء عنابة

رست باخرة محملة بالأضاحي المستوردة، مساء اليوم الأربعاء، برصيف ميناء عنابة قادمة من ميناء ميديا الروماني.

وتحمل الباخرة “الله كريم” على متنها أزيد من 8 آلاف رأس غنم مستوردة من طرف المجمع العمومي “أغرولوغ” التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصبد البحري.

وتعَدُّ هذه الباخرة هي الأولى التي تدخل عبر ميناء جيجل والخامسة التي تصل الموانئ الجزائرية. وذلك من أصل مليون رأس غنم أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستيرادها وتسويقها كأضاحي عيد وبأسعار معقولة.