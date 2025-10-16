من أجمل ما قرأت.. وصية أم لإبنها في زمن الإنترنت تكتب بماء الذهب

ابني: إن جميع برامج التواصل الاجتماعي، بحر عميق، ضاعت فيه أخلاق الرجال، وسقطت فيه العقول. منهم الشاب، ومنهم ذو الشيبة، وابتلعت أمواجه حياء العذارى، وهلك فيه خلق كثير. فاحذر التوغل فيه، وكن فيه كالنحلة. لا تقف إلا على الطيب من الصفحات. لتنفع بها نفسك أولاً ثم الآخرين.

يا بني:

لا تكن كالذباب يقف على كلّ شيئ، الخبيث والطيب. فينقل الأمراض من دون أن يشعر.

يا بني:

إن الإنترنت سوق كبير، ولا أحد يقدم سلعته مجاناً، فالكل يريد مقابلا، منهم من يريد إفساد الأخلاق. ومنهم من يريد عرض فِكره المشبوه، ومنهم طالب الشهرة، ومنهم المصلحين. فلا تشتر حتى تتفحص السلع جيدا.

يا بني:

إياك ونشر النكت والإشاعات، واحذر النسخ واللصق في المحرمات. واعلم أن هذا الشيء يتاجر لك في السيئات والحسنات. فاختر بضاعتك قبل عرضها. ولا تعلق ولا تشارك حتى تميز في ذلك بين ما يرضي الله وما يغضبه.

يا بني:

لا تُعول على صداقة من لم تراه عينك، ولا تحكم على الرجال من خلال ما يكتبونه، فإنهم متنكرون. يرتدون الأقنعة، وأخلاقهم مجملة، كلماتهم منمقة، ويكذبون بصدق، إلا من رحم الله. فكن ممن رحم الله.

يا بني:

لا تجرح من جرحك، فأنت تمثل نفسك وهو يمثل نفسه. وأنت تمثل أخلاقك وليس أخلاقه، فكل إناءٍ بما فيه ينضح.

يا بني:

إن أخوف ما أخافه عليك في بحر الإنترنت الرهيب هو مشاهدة الحرام. ولقطات الفجور والانحراف، فإن وجدت نفسك قد تخطيت هذه المحرمات، فاستفد من هذا النت في خدمة نفسك والتواصل مع مجتمعك، واسع في نشر دينك، وإن رأيت نفسك متمرّغا في أوحال المحرمات، فاهرب من دنيا الإنترنت هروبك من الضبع المفترس ، فالنار ستكون مثواك وسيكون خصمك غدا مولاك، واعلم إن هذا الشيء لم يخلق لغفلتك إنما لخدمتك، فاستخدمه ولا تجعله يستخدمك، وابنِ به ولا تجعله يهدمك، واجعله حجةً لك لا حجة عليك، نسال الله الهداية والتوفيق.

