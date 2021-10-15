قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم:

“وقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا”

ولدي العزيز ..

في يوم من الأيام ستراني عجوزا، غير منطقيه في تصرفاتي..

عندها من فضلك أعطينني بعض الوقت وبعض الصبر لتفهمني وعندما ترتعش يدي فيسقط طعامي على صدري، وعندما لا أقوى على لبس ثيابي، فتحلى بالصبر معي.

وتذكر سنوات مرت وأنا أعلمك ما لا أستطيع فعله اليوم.

إن لم أعد أنيقة جميلة وطيبة الرائحة..

فلا تلمني واذكر في صغرك محاولاتي العديدة لأجعلك أنيقا وجميلا، لا تضحك مني إذا رأيت جهلي وعدم فهمي لأمور جيلكم هذا، ولكن، كن أنت عيني وعقلي لألحق بما فاتني، أنا من أدبتك أنا من علمتك كيف تواجه الحياة، فكيف تعلمني اليوم ما يجب وما لا يجب؟

لا تملّ من ضعف ذاكرتي وبطيء كلماتي، لأن سعادتي من المحادثة الآن هي فقط أن أكون معك، فقط ساعدني لقضاء ما أحتاج إليه، فما زلت أعرف ما أريد.

عندما تخذلني قدماي في حملي إلى المكان الذي أريده، فكن عطوفا معي وتذكر أني قد أخذت بيدك كثيرا لكي تستطيع أن تمشي، فلا تستحيي أبدا أن تأخذ بيدي اليوم فغدا ستبحث عن من يأخذ بيدك.

في سني هذا اعلم أني لست مُـقبله على الحياة مثلك، ولكني ببساطة أنتظر الموت. فكن معي ولا تكن علىّ.

عندما تتذكر شيئا من أخطائي فاعلم أني لم أكن أريد سوى مصلحتك، وأن أفضل ما تفعله معي الآن أن تغفر زلاتي، وتستر عوراتي، غفر الله لك وسترك.

لا زالت ضحكاتك وابتسامتك تفرحني كما كنت بالضبط، فلا تحرمني صحبتك كنت معك حين ولدت فكن معي حين أموت.

اللهم بارك لنا في أمهاتنا وآبائنا وأرزقنا برهما في الأولى والآخرة