من أروع ما قرأت

وصية ولا أجمل..

يا قرة عيني…

أول ما عليك الحرص عليه في الحياة أن لا تصدر أحكاما ولا تتكلم في غيرك إلا بعد التأكد من المصدر في حد ذاته، فإذا جاءك أحد بنبأ تبينه قبل أن تتهور، ولا تصدق الشائعات فكلّ ما يقال هو نصف ما تبصر، يا بني إذا ابتلاك الله بعدو، قاومه بالإحسان إليه، وأقسم بالله أن العداوة تنقلب حبا، تصور إذا أردت أن تكتشف صديقاً، وسافر معه ففي السفر ينكشف الإنسان، ويذوب المظهر، وينكشف المخبر، ولماذا سمي السفر سفراً إلا لأنّه عن الأخلاق والطبائع يسفر، وإذا هاجمك الناس وأنت على حق، أو قذفوك بالنقد فافرح لأنّهم يقولون لك أنت ناجح، ومؤثر، فالكلب الميت لا يُركل ولا يُرمى إلى الشجر المثمر.

بني.. عندما تنتقد أحداً، فبعين النحل تعود أن تبصر، ولا تنظر للناس بعين ذباب، فتقع على ما هو مستقذر، نم باكراً، يا بني فالبركة في الرزق صباحاً وأخاف أن يفوتك رزق الرحمن، لأنّك تسهر. وسأحكي لك قصة المعزة والذئب، حتى لا تأمن من يمكر وحينما يثق بك أحد، فإياك ثم إياك أن تغدر، سأذهب بك لعرين الأسد وسأعلمك أن الأسد لم يصبح ملكاً للغابة، لأنه يزأر ولكن لأنه عزيز النفس، لا يقع على فريسة غيره، مهما كان جائع يتضور، لا تسرق جهد غيرك، فتتجور، سأذهب بك للحرباء، حتى تشاهد بنفسك حيلتها فهي تلون جلدها بلون المكان لتعلم أن في البشر مثلها نسخ تتكرر وأنّ هناك منافقين، وهناك أناس بكل لباس تتدثر، وبدعوى الخير تتستر.

تعود يا بني.. أن تشكر أشكر الله فيكفي أنك مسلم ويكفي أنك تمشي وتسمع وتبصر أشكر الله وأشكر الناس فالله يزيد الشاكرين، والناس تحب الشخص الذي عندما تبذل له يقدر، اكتشفت يا بني أن أعظم فضيلة في الحياة هي الصدق وأن الكذب وإن نجَّا أرذل رذيلة، فالصدق أخلق بمن كان مثلك.

يا بني.. وفر لنفسك بديلاً لكل شيء استعد لأي أمر، حتى لا تتوسل لنذل، يذل ويحقر.

واستفد من كل الفرص، لأنّ الفرص التي تأتي الآن قد لا تتكرر، لا تتشكى، ولا تتذمر أريدك متفائلاً مقبلاً على الحياة أهرب من اليائسين، والمتشائمين وإياك أن تجلس مع رجل يتطير، لا تتشمت، ولا تفرح بمصيبة غيرك وإياك أن تسخر من شكل أحد فالمرء لم يخلق نفسه ففي سخريتك أنت في الحقيقة تسخر من صنع الذي أبدع، وخلق، وصور.

لا تفضح عيوب الناس، فيفضحك الله في دارك فالله الستار، يحب من يستر، لا تظلم أحداً وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، فتذكر أن الله هو الأقدر وإذا شعرت بالقسوة يوماً، فامسح على رأس يتيم، ولسوف تدهش كيف للمسح أن يمسح القسوة من القلب، فيتفطر.

لا تجادل ففي الجدل كلا الطرفين يخسر، فإذا انهزمنا خسرنا كبريائنا، وإذا فزنا خسرنا الشخص الآخر، إذن لقد انهزم كلانا الذي انتصر والذي ظن أنه لم ينتصر، لا تكن أحادي الرأي فمن الجميل أن تؤثر، وتتأثر لكن إياك أن تذوب في رأي الآخرين وإذا شعرت بأن رأيك مع الحق، فاثبت عليه، وتستحوذ على قلوب بالابتسامة وعذوبة لفظك، فسبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة وعليها نؤجر في الصين إن لم تبتسم لن يسمحوا لك أن تفتح متجر إن لم تجد من يبتسم لك، فابتسم له أنت فإذا كان ثغرك بالبسمة لا يفتر، بسرعة تتفتح لك القلوب لتعبر.

وحينما يقع في قلب الناس نحوك شك دافع عن نفسك وضح، برر، لا تكن فضولياً، تدس أنفك في كل أمر تقف مع من وقف إذا الجمهور تجمهر بني ترفع عن هذا، فإنه يسوؤني هذا المنظر.

لا تحزن يا بني على ما في الحياة، ما خلقنا فيها إلا لنمتحن ونبتلى، حتى يرانا الله هل نصبر لذلك هوِّن عليك، ولا تتكدر وتأكد بأن الفرج قريب فإذا اشتد سواد السحب، فعما قليل ستمطر.

لا تبك على الماضي، فيكفي أنه مضى فمن العبث أن نمسك نشارة الخشب وننشر، وانظر للغد واستعد وشمّر، كن عزيزاً وبنفسك افخر فكما ترى نفسك، سيراك الآخرون فإياك لنفسك يوماً أن تحقر فأنت تكبر، حينما تريد أن تكبر وأنت فقط من يقرر أن يصغر.

قررت أن أربيك، وأنت في بطني، لتكون أعظم شخصية ولو قلت يا أمي لماذا بدأت باكراً ستكتشف أن الإنسان لو كبر لن ينفع معه إلا معجزة.

