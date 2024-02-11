وضعتها بالفرن.. أم تنهي حياة طفلتها بطريقة جنونية!

كشفت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، عن قصة غريبة لأم أنهت حياة طفلتها، بطريقة لا تخطر على البال.

وحسب ذات المصدر، قال المدعي العام الأمريكي إن طفلة توفيت بعد أن وضعتها والدتها “عن طريق الخطأ” لتنام في الفرن.

واتُهمت ماريا توماس، من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بتعريض سلامة طفل للخطر.

واستجابت الشرطة بعد ظهر الجمعة لبلاغ عن طفلة رضيعة لا تتنفس ومصابة بحروق واضحة. وتم إعلان وفاة الطفلة في مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن أحد الشهود أخبر المسعفين أن الأم وضعت الطفلة لتأخذ قيلولة ووضعتها عن طريق الخطأ في الفرن بدلا من سريرها. ولم يوضح كيف تم ارتكاب هذا الخطأ.

وجاء في بيان المدعي العام في مقاطعة جاكسون: “نقر بالطبيعة المروعة لهذه المأساة. وقلوبنا مثقلة بخسارة هذه الحياة الثمينة. نحن نثق في أن نظام العدالة الجنائية سيستجيب بشكل مناسب لهذه الظروف الفظيعة”.