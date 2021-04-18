وضعت رسالة مكتوبة بخط يدها على نعشه.. الملكة اليزابيث تودع الأمير فيليب بلمسة شخصية

ودعت الملكة إليزابيث زوجها الراحل دوق إدنبرة الأمير فيليب، بلمسة شخصية.

ووضعت الملكة ملاحظة مكتوبة بخط اليد فوق نعشه، خلال مراسم الجنازة أمس السبت.

ووقَّعت الملكة ملاحظتها بالاسم المستعار “ليليبت”، وهو لقب أُعطي لها عندما كانت طفلة.

وقالت صحيفة “مترو” البريطانية إن الملكة وضعت البطاقة جنبًا إلى جنب مع إكليل من الزهور.

ويشتمل الاكليل على الزنابق البيضاء والورود البيضاء الصغيرة والفريزيا البيضاء، والتي اختارتهم الملكة بنفسها.

ولم يعلق القصر على التفاصيل الشخصية للرسالة لكونها “خاصة”.

واضطرت الملكة إلى الجلوس بمفردها بعيدًا عن عائلتها في كنيسة سانت جورج بسبب قيود فيروس كورونا.

وبدت الملكة حزينة جدا، حيث أبقت رأسها منحنيًا خلال المراسم.