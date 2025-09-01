وضعت صورهم وخلّدت أسماءهم .. “الغارديان” تكرّم شهداء الصحافة في غزة

تحت عنوان “الخسائر المميتة للصحفيين في حرب غزة”، سعت صحيفة “الغارديان” البريطانية لتكريم شهداء الصحافة في غزة إذ كتبت اسم كل شهيد بينهم ووضعت صورهم، وقالت إنه مع منع وسائل الإعلام الأجنبية من التغطية، لجأ الفلسطينيون إلى التغطية الإعلامية بمفردهم، مواجهين “أشد محاولات القتل المتعمدة لإسكاتهم” على الإطلاق.

وقالت الصحيفة إنه على مدار الـ 22 شهرًا الماضية، أصبحت حرب غزة أكثر الصراعات دمويةً للصحفيين في التاريخ.

وأشارت إلى أنه خمسة صحفيين فلسطينيين - حسام المصري، ومريم أبو دقة، ومحمد سلامة، وأحمد أبو عزيز، ومعاذ أبو طه -استشهدوا قبل أيام في غارة مزدوجة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى ناصر، ليصل إجمالي عدد الصحفيين والعاملين الإعلاميين. الذين استشهدوا في هذا الصراع منذ أكتوبر 2023 إلى 189 على الأقل. وفقًا للجنة حماية الصحفيين. وتشير منظمات أخرى إلى أن العدد أعلى من ذلك بكثير.

وقبل أسبوع واحد من هذا القصف المتعمد للصحفيين، استشهد أربعة صحفيين آخرين من قناة الجزيرة وصحفيان مستقلان في غارة إسرائيلية. استهدفت خيمتهم خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة. وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه استهدف عمدًا طاقم قناة الجزيرة – المراسل أنس الشريف. الذي غطى الحرب منذ بدايتها، والمراسل محمد قريقع، والمصور إبراهيم زاهر، وسائق الطاقم والمصور محمد نوفل.

وتقول لجنة حماية الصحفيين ومنظمات أخرى إن هذا الادعاء جزء من نمط من التضليل الإعلامي – إلى جانب حالات أخرى وصف فيها الصحفيون الشهداء بأنهم مقاتلون. أو عناصر من حماس – وهو ادعاء يفتقر إلى المصداقية، على حد تعبير الصحيفة.

وقد منع جيش الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين الدوليين من دخول غزة لتغطية الحرب، ودمر المجتمع الإعلامي في غزة. وبموجب القانون الدولي. يجب حماية الصحفيين من المدنيين، إلا أن لجنة حماية الصحفيين تقول إن إسرائيل “تمارس أعنف وأكثر الجهود تعمدًا لقتل وإسكات الصحفيين التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين على الإطلاق”.