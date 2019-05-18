وضعية “أوناس” تراوح مكانها قبل الكان والمشاكل تلاحقه

تواصلت مُعاناة الدولي الجزائري، آدم أوناس مع الإصابة، حيث أنه بقي بعيدا عن مجموعة ناديه “نابولي” لليوم الرابع على التوالي.

وجاءت هذه الإصابة مع إقتراب موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي سيكون صاحب الـ22 عاما من أبرز نجومها.

ويُعاني الجناح الطائر من مُشكلة عضلية ترفض تركه بسلام الى غاية كتابة هذه الأسطر، رغم العلاج المُكثف الذي يخضع له.

وتحول هذا السيناريو لأمر إعتيادي بالنسبة لليساري، وهو ما يُفسر قرار إدارة فريقه بالتخلي عنه مُباشرة بعد نهاية الموسم الجاري.

وتُشير كل المُعطيات بأن مُهاجم “الخضر” الصاعد، لن يكون حاضرا في تشكيلة “كارلو أنشيلوتي” عند مُلاقاة “إنتر ميلان”، غدا الأحد.