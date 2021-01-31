وضعية أوناس تزداد تعقيدا

إزدادت وضعية الدولي الجزائري، آدم أوناس، تعقيدا داخل ناديه كالياري، حيث غاب عن القائمة الرسمية التي واجهت ساسولو، اليوم الأحد.

وقرر المدرب إيزبيو دي فرانشيسكو، عدم توجيه الدعوة للجناح الطائر، رغم تعافيه النهائي من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية، بأن خيار التقني كان فنيا بالدرجة الأولى، ولا علاقة له بالوضعية الصحية أو البدنية لليساري.

يُشار بأن صاحب الإنطلاقات السريعة، غائب المُنافسة الرسمية، منذ نوفمبر الماضي، في سيناريو كارثي بالنسبة له.

وتُشير كل المعطيات، لإمكانية تغيير نجم نابولي السابق للأجواء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويمتلك بطل إفريقيا عرضين مهمين على طاولته حاليا، أبرزهما من بارمها والآخر من كروتوني متذيل ترتيب الكالتشيو.