وضعية الحرائق بسوق أهراس.. إندلاع حريقين جديدين

كشفت مديرية الحماية المدنية بولاية سوق أهراس، عن إندلاع حريقين جديدين في الولاية صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى الإستمرار في إخماد باقي الحرائق التي اندلعت سابقا.

ونشرت المديرية، عبر بيان لها اليوم الخميس، الوضعية العامة للحرائق في الولاية.

وإندلع حريق غابة بالمكان المسمى جبل الماء لحمر ببلدية عين الزانة دائرة أولاد ادريس، صباح اليوم الخميس، حيث لا تزال عمليات اخماد الحريق متواصلة بتدخل المركز المتقدم لمكافحة حرائق الغابات بعين الزانة مع وصول دعم الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لمديرية الحماية المدنية واد السوف.

فيما اندلع حريق غابة ثاني بالمكان المسمى مشتة العقلة جبل بوسوسو بتاورة، صباح اليوم الخميس، حيث لا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة من طرف الوحدة الثانوية بتاورة.

هذا وتتواصل عملية إخماد حريق غابة بالمكان المسمى الجحيفة ببلدية الزعرورية دائرة تاورة، أين تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية من كافة وحدات الحماية المدنية والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية سوق أهراس.

كما تتواصل عملية إخماد حريق غابة بالمكان المسمى مشتة الفرينة ببلدية أولاد مومن، من طرف الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحدادة والمركز المتقدم لمكافحة حرائق الغابات بأولاد مومن.

ولا تزال عملية إخماد حريق غابة بالمكان المسمى مشتة خبوشة ببلدية أولاد مومن دائرة الحدادة متواصلة، من طرف الوحدة الثانوية بأولاد ادريس، حيث اندلع الحريق يوم 1/08/2021 على الساعة 18 سا 02 د.

فيما تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى الفويض ببلدية عين الزانة، بتدخل من المركز المتقدم لمكافحة حرائق الغابات بعين الزانة يوم أمس الأربعاء، على الساعة 20 سا 20 د، حيث استمرت عملية إخماد ومكافحة الحريق 06 ساعات متتالية.

كما تم إخماد حريق غابة بالمكان المسمى جبل لحمر بسوق أهراس. يوم أمس الأربعاء، على الساعة 19 سا 00 د من طرف عناصر الوحدة الرئيسية والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات واستمرت العملية 04 ساعات و35 دقيقة.

هذا وتواصل جميع فرق الحماية المدنية عمليات مكافحة وإخماد الحرائق المنتشرة لأجل السيطرة عليها ومنع إنتشارها إلى مساحات أكبر مع حماية كاملة لكافة المجمعات السكانية القريبة من مكان إندلاع الحرائق.