وضعية بن العمري تزداد تعقيدا بسبب رئيسه السابق

الرياضة
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وضعية بن العمري تزداد تعقيدا بسبب رئيسه السابق
بقلم إسماعيل عشاش

تواصل مشاكل نادي الشباب السعودي، مُلاحقة الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، رغم تغييره للأجواء، وإلتحاقه بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وأوضح الرئيس خالد البلطان، بأنه وإدارته سيُعارضان أي صفقة مُستقبلية يكون مُحارب الصحراء، طرفا فيها مع أي نادٍ من المملكة.

وصرّح قائلا :”عندما سمحنا لبن العمري بالرحيل، وقعنا على إتفاق ينص على عدم إلتحاقه بأي فريق سعودي”.

وأردف :”في حالة ما أراد اللعب مُجددا في دورينا، فإنه والفريق الساعي لضمه، مُطالبان بالحصول على موافقتنا”.

وتزامنت خرجة البلطان، مع تأكيد العديد من المصادر، عن وجود مُفاوضات مُتقدمة بين المُحارب وأهلي جدة.

ويُفكر قلب دفاع الخضر، في تغيير الأجواء، بسبب وضعيته السيئة في فرنسا، ومُشاركاته النادرة مع “لوال”.


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