وضعية بن ناصر تُراوح مكانها

راوحت وضعية الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مكانها، بعدما إضطر للغياب من جديد عن ناديه إسي ميلان، بسبب الإصابة.

ووجد متوسط الميدان، نفسه غائبا عن قائمة الروسونيري، خلال مواجهة هذا الأخير لهيلاس فيرونا، عصر اليوم الأحد.

ويعاني اليساري، من تبعات التمدد العضلي الذي تعرض له مؤخرا، على مُستوى الفخذ، في إصابة لاحقته مرتين في فترة وجيزة.

وكان المدرب ستيفانو بيولي، قد أكد في آخر خرجاته الإعلامية، بأن محارب الصحراء ترك فراغا رهيبا في تشكيلته.

وأوضح التقني الإيطالي، بأن الطاقم الطبي يُسابق الزمن لتجهيز أفضل لاعب في “الكان 2019”.

وتؤكد مختلف التقارير الإيطالية، عن إمكانية إسترجاع بن ناصر للياقته بعد أسبوع من الآن على أكثر تقدير.