وضعية بودبوز تبقى مُعقدة في فرنسا

لا تزال وضعية الدولي الجزائري، رياض بودبوز، مُعقدة داخل ناديه سانت إيتيان، رغم عودته للعب خلال الجولة الماضية من الليغ 1.

وكشفت جريدة “ليكيب”، في نسختها الورقية، اليوم الأحد، بأن المدرب كلود بويال، لا يزال راغبا في التخلص من اليساري الساحر.

وأوضح ذات المصدر، بأن العلاقة بين التقني وصانع اللعب، لا تزال باردة، رغم إعتماده على هذا الأخير، مُضطرا في الآونة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة، قيام بويال بإعلام إدارته بأنه يُفضل أن تبيع عقد خريج مدرسة سوشو، وتعويضه بعنصر شاب في أقرب الآجال.

يُذكر بأن مُحارب الصحراء، كان قريبا من الإنتقال للدوري القطري، ولكنه لم يقتنع بالعرض المادي الذي وصله ليُقرر البقاء في فرنسا.

ويبقى بودبوز، مُرتبطا بعقد مع فريق “الفوريز”، الى غاية سنة 2022، وهو ما يجعل منه عبئا ثقيلا على إدارة النادي.