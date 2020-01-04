وضعية بونجاح تنقلب رأسا على عقب في قطر!

يتعرض الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لحملة إنتقادات لاذعة في قطر، نظرا لتراجع مُستواه منذ بداية الموسم الجاري مع ناديه السد.

وعبّر مُحبوا “عيال الذيب”، عن إستيائهم من إبن الباهية وهران، وهو الذي ضيع ضربة جزاء في الجولة الماضية من الدوري.

وحمّل الأنصار هدافهم، مسؤولية الخسارة الماضية، مُعربين عن إستغرابهم من إفتقاده لفعاليته خلال الأشهر الماضية، في مُختلف المُنافسات المحلية والدولية.

وإكتفى نجم الخضر، بتسجيل 10 أهداف فقط، وهي حصيلة بعيدة كل البُعد عن مُعدلاته منذ وصوله الى قطر سنة 2016.

يُذكر بأن تغير نظرة القطريين لصاحب الـ28 عاما، تغيرت من كأس العالم للأندية، وفُرصته الضائعة الشهيرة أمام مونتري المكسيكي.

وإتفق الكثيرون حينها، على ان لاعب النجم الساحلي السابق يتسبب في إرتفاع ضغط الدم لجماهير فريقه.