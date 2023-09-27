وضعية توبة تتعقد مع ليتشي قبل تربص الخضر

يعاني المدافع الدولي أحمد توبة، من وضعية حرجة مع فريقه ليتشي الإيطالي هذا الموسم بسبب تهميش مدرب الفريق للاعب الخضر.

حيث غاب المدافع توبة، عن مواجهة فريقه التي خسرها، أمس الثلاثاء، أمام مستضيفه يوفنتوس بهدف نظيف برسم الجولة السادسة من الكالتشيو الإيطالي.

بعد أن سبق للمدافع توبة المشاركة كأساسي في آخر مواجهتين، أمام جينوا ومونزا، وبصم على المشاركة في كامل أطوار اللقاء في المواجهة الأولى، فيما شارك في 78 دقيقة في اللقاء الثاني.

أي بمعدل مشاركة قدره 51 دقيقة في كل مباراة منذ بداية الموسم الجديد 2023.2024

وللإشارة، يعد هذا التهميش الثاني من روبيرتو دافيرسا للاعبه الدولي الجزائري، بعد أن سبق وأبقاه على مقاعد الإحتياط دون مشاركة أمام سالرنيتانا.