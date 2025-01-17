وضعية جوية إستثنائية بداية من اليوم.. ثلوج كثيفة وأمطار جد غزيرة

ستعرف معظم المناطق الشمالية للوطن، وضعية جوية إستثنائية، بداية من مساء اليوم الجمعة، حيث رفعت مصالح الأرصاد الجوية ولأول مرة لهذا الموسم، مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر.

وتوالت النشريات الجوية، منذ أمس الخميس، والتي تفيد بتساقط أمطار رعدية جد غزيرة، وكذا ثلوج كثيفة، على عدة ولايات من الوطن.

وأفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة تتعدى الـ90 ملم اليوم الجمعة. على ولايات الطارف، وعنابة، وقسنطينة، وقالمة، سوق أهراس، وسكيكدة.

وكذا ولايات جيجل، وبجاية، وميلة، وسطيف، وتيزي وزو، وبومرداس، والجزائر. وتيبازة، والشلف، وعين الدفلى، والبليدة، البويرة، والمدية.

ورفعت الأرصاد الجوية، مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر، في نشرية خاصة. أفادت بتساقط أمطار رعدية غزيرة بشرق الوطن.

وتمتد صلاحية النشرية، بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم السبت. حيث ستتعدى كميات الأمطار الرعدية الـ60 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من بجاية وجيجل.

فيما أفادت نشرية أخرى، رفعت مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر، بتساقط أمطار رعدية غزيرة بوسط الوطن.

وتمتد صلاحية النشرية، بداية من السادسة صباحا، إلى غاية الساعة السادسة مساء، من يوم غد السبت. حيث ستتعدى كميات الأمطار الرعدية الـ60 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية، في كل من بومرداس، والجزائر العاصمة، البليدة و تيبازة.

هذا وأفادت نشرية خاصة أخرى، لمصالح الأرصاد الجوية، رفعت مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة باللون الأحمر، بتساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار مرتقب بداية من الساعة الواحدة بعد زوال اليوم الجمعة، ليستمر إلى غاية الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الطارف، عنابة وقالمة.

فيما ستتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا، تتعدى 60 ملم، بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من فجر يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من سكيكدة، جيجل وبجاية.

وأفادت نشرية أخرى، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا، بكميات تتعدى 60 ملم، بداية من الساعة السادسة من فجر يوم غد السبت. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة والبليدة.

ثلوج كثيفة تصل لـ20 سم على هذه الولايات

كما أفادت نشرية خاصة، بتساقط كثيف للثلوج بالمرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر، حيث أن سمك الثلوج المرتقبة سيصل إلى 20 سم.

وسيستمر تساقط الثلوج، إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد السبت. على ولايات أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وأفادت نشرية خاصة أخرى، بتساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر، حيث سيصل سمك الثلوج المرتقبة إلى 15 سم.

ويبدأ تساقط الثلوج مساء اليوم الجمعة، ليستمر إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تيزي وزو، والبويرة، وبجاية وجيجل. وبرج بوعريريج، سطيف وميلة. وقسنطينة، قالمة وسوق أهراس.