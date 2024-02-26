وضعية جوية استثنائية.. برد شديد وأمطار تتعدى 90 ملم إلى غاية الخميس

كشفت، المختصة في الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، عن وضعية استثنائية ستعيشها المناطق الوسطى والشرقية. وهذا خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس.

وأشارت هوارية بن رقطة في تصريح للنهار، إلى أن هذه الأمطار ستكون مرفوقة بحبات من البرد.

وافادت المختصة في الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي المتمركز في اسبانيا، سيزحف إلى الولايات الشمالية من الوطن. حيث ستشهد الأخيرة، هواء جد بارد خلال يوم الثلاثاء إلى الأربعاء. وبالتالي سيتم تسجيل تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي علوها 900 و1000 متر.

كما أكدت هوارية بن رقطة، أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية سيكون في متابعة مستمرة. حيث قالت “إن تم تسجيل زيادة في كميات الأمطار سنتوجه إلى الدرجة الثالثة”.

وكان الديوان قد حذر، صبيحة اليوم في نشريات خاصة، من تساقط أمطار رعدية جد غزيرة مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

كما أشارت النشرية الخاصة ذاتها، إلى أن الأمطار الغزيرة ستتعدى 100 ملم. وهذا بداية من الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الخميس على الأقل.

وذكر الديوان، أن الولايات المعنية بهذه الكميات الغزيرة هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة.

وستتعدى كميات الأمطار محليا 60 ملم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال يوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية يوم الخميس. في كل تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة.

وفي نشرية خاصة ثالثة، حذرت الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات للبرد. بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الثلاثاء. في كل من ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، وسيدي بلعباس.