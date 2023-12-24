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قناة النهار

وضعية جوية مستقرة على أغلب الولايات الوطن

بقلم قناة النهار
وضعية جوية مستقرة على أغلب الولايات الوطن
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وضعية جوية مستقرة على أغلب الولايات الوطن

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رابط دائم : https://nhar.tv/3ILx5
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