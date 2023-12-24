قناة النهار وضعية جوية مستقرة على أغلب الولايات الوطن بقلم قناة النهار نشر في 24 ديسمبر 2023 - 15:21 شارك غرِّد أرسل 34 0 وضعية جوية مستقرة على أغلب الولايات الوطن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3ILx5 اقرأ أيضا معرض التوظيف فرصة للطلبة للإحتكاك بمختلف المؤسسات والظفر بمنصب عمل قناة النهار 07 ديسمبر بدافع كسب المشاهدات .. هكذا تم إستغلال خالتي باية والنهار تكشف الحقيقة قناة النهار 04 ديسمبر السراج المنير / رسالة التوحيد قناة النهار 13 ديسمبر دلال خير: أسماء تعاني من إنحناءات في العمود الفقري سبيلها الوحيد جراحة عاجلة في تركيا قناة النهار 15 ديسمبر سري جدا: سرقة النحاس .. الموت من أجل دنانير على حساب ملايير قناة النهار 05 ديسمبر طالع هابط: بناء في تلمسان وكأنك في قصر الحمراء بإسبانيا لكن للأسف مهملة قناة النهار 14 ديسمبر عودة الأمطار بداية من مساء يوم الأربعاء..التفاصيل قناة النهار 11 ديسمبر مجتمع: مواقف الحافلات .. مواطنون يعانون في فصل الشتاء قناة النهار 09 ديسمبر تلمسان / عائلة الرضيع آدم تناشد المحسنين لإنقاذ قدمه من البتر قناة النهار 13 ديسمبر دلال خير: تشوهات جسدية جراء حروق من الدرجة الثالثة تسبب أزمة نفسية لرميساء قناة النهار 15 ديسمبر