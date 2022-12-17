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قناة النهار

وضعية جوية مستقرة على اغلب ولايات الوطن..التفاصيل

بقلم قناة النهار
وضعية جوية مستقرة على اغلب ولايات الوطن..التفاصيل
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وضعية جوية مستقرة على اغلب ولايات الوطن..التفاصيل

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