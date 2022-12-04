قناة النهار وضعية جوية مستقرة على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 04 ديسمبر 2022 - 10:19 meteo شارك غرِّد أرسل 8 0 وضعية جوية مستقرة على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ErDjb اقرأ أيضا مومن أيت قاسي: فرنسا لعبت بالتشكيلة الإحتياطية ولم تحترم المنتخب التونسي قناة النهار 30 نوفمبر أفرشة محلية قديمة تنافس المنتجات المستوردة.. "كوفيرطة النمر" الاشهر قناة النهار 28 نوفمبر وزير الصناعة في زيارة عمل وتفقد لمصنع "إيريس" لإنتاج إطارات العجلات قناة النهار 29 نوفمبر أمن: مكافحة الإدمان وعصابات الأحياء.. فعاليات المجتمع المدني تتبنى آليات جديدة قناة النهار 18 نوفمبر الشيخ النوي: أمن بوسعادة يحبط محاولة تهريب المهلوسات داخل المطارح.. "لازملهم المؤبد" قناة النهار 29 نوفمبر ميلة: البناء على حافة الوديان .. خطر يتربص القاطنين بمحاذاتها رغم التحذيرات قناة النهار 30 نوفمبر لقاء حول الإنطلاق الرسمي لعملية إحصاء المواشي بإستخدام الشفرة الإلكترونية قناة النهار 13 نوفمبر طالع هابط: النوي يطالب الأئمة بتوعية المواطنين بخطورة الغاز الأرواح أصبحت غالية ردو بالكم قناة النهار 29 نوفمبر "محلل مغربي يرد على زين عامر .. "عشت وقريت في الجزائر ولا يستطيع احد ان يغير حبي للجزائر قناة النهار 01 ديسمبر قسنطينة : تشييع جثمان جنازة المجاهد العميد المتقاعد "محمد بتشين" بمقبرة الشهداء قناة النهار 30 نوفمبر