قناة النهار وضعية جوية مستقرة مع إنخفاض في درجة الحرارة بأغلب ولايات الوطن بقلم قناة النهار نشر في 19 ديسمبر 2022 - 10:15 شارك غرِّد أرسل 89 0 وضعية جوية مستقرة مع إنخفاض في درجة الحرارة بأغلب ولايات الوطن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/c6doN اقرأ أيضا صريح جدا: علاقة المرأة الجزائرية مع أخوات زوجها.. إجابات صادمة ! قناة النهار 07 ديسمبر بيرنارد ديشون.. قصّة فرنسي أحبّ الجزائر وعشق تاريخها قناة النهار 02 ديسمبر سرقة عدادات المياه والكهرباء.. ظاهرة تؤرق المواطنين بالبليدة قناة النهار 30 نوفمبر قسنطينة : تشييع جثمان جنازة المجاهد العميد المتقاعد "محمد بتشين" بمقبرة الشهداء قناة النهار 30 نوفمبر فاسألوا : الكلام بغير ذكر الله قناة النهار 02 ديسمبر ثلوج وأمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل قناة النهار 01 ديسمبر حسين آشيو: قطر حققت نجاحا باهرا في تنظيم المونديال ولأول مرة مونديال بدون عنف أو إصابات قناة النهار 16 ديسمبر في الحلوة والمرة: أسماء وبلال.. قصّة حب تتحوّل من حلم إلى حقيقة قناة النهار 28 نوفمبر مومن أيت قاسي: المدرب "فان خال" عرف كيف يوظف لاعبيه جيدا قناة النهار 03 ديسمبر إنطلاق إحتفالات الديوان والقرقابو بولاية تيميمون قناة النهار 10 ديسمبر