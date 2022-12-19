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قناة النهار

وضعية جوية مستقرة مع إنخفاض في درجة الحرارة بأغلب ولايات الوطن

بقلم قناة النهار
وضعية جوية مستقرة مع إنخفاض في درجة الحرارة بأغلب ولايات الوطن
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وضعية جوية مستقرة مع إنخفاض في درجة الحرارة بأغلب ولايات الوطن

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