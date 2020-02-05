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وضعية “سليماني” تتعقد في موناكو

الرياضة
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وضعية “سليماني” تتعقد في موناكو صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تعقدت أكثر وضعية النجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” داخل أسوار فريقه الفرنسي “موناكو” بعد فشل رحيله خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

“السوبر سليم” ورغم تعافيه من الإصابة وجد نفسه خارج خيارات مُدربه الاسباني “مورينو” في مواجهة “آنجي” التي جرت سهرة الثلاثاء.

مُدرب “لاروخا” السابق فضل الاعتماد على الثنائي وسام بن يدر ويوفيتيتش في خط الهجوم والابقاء على مهاجم الخضر احتياطيا.

المهاجم الصربي استغل الفرصة مُسجلا الهدف الوحيد في مواجهة أمس مايجعل مُهمة “سليماني” في العودة لحسابات “مورينو” صعبة.


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