وضعية سليماني تزداد تعقيدا مع ليستر

إزدادت وضعية الدولي الجزائري، إسلام سليماني، تعقيدا داخل ناديه ليستر سيتي، بعدما شارك من جديد رفقة الفريق الرديف.

وإكتفى “سوبر سليم” بالدخول كبديل، خلال اللقاء الذي انهزم فيه شُبان “الفوكسيز” بخماسية كاملة أمام ساوثهامتون.

ويستهدف رأس الحربة، تغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي المُقبل، كونه لا يدخل في حسابات مُدربه براندن رودجرز.

ويمتلك إبن عين البنيان، عرضا مُهما من سانت إيتيان الفرنسي الراغب في الاستفادة من خدماته على شكل إعارة.

ولا يزال صاحب الـ32 عاما، مُرتبطا مع “الثعالب” الى غاية جوان من 2021، ولكن إدارة الأخير ترفض تسريحه مجانا.

وإكتفى سليماني، بلعب 20 دقيقة فقط منذ بداية الموسم، ليكتفي بعدها بمتابعة زملائه من المُدرجات.