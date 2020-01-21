وضعية سليماني تزداد تعقيدا

إزدادت وضعية الدولي الجزائري إسلام سليماني، تعقيدا داخل ناديه موناكو، مع دخول الميركاتو الشتوي الأوروبي في مُنعرجه الأخير.

ورفض المُدرب ألبير مورينو، منح أي معلومة مؤكدة بخصوص “سوبر سليم”، مؤكدا بأن وضعية اللاعب غير واضحة لحد الساعة.

وصرّح التقني الإسباني :”كل الإحتمالات واردة بخصوص سليماني، يُمكن أن يبقى كما يُمكن أن يرحل”.

يُذكر بأن هداف المنتخب الوطني، يمتلك العديد من العروض في الفترة الأخيرة، وأبرزها من توتنهام الإنجليزي وأتليتيكو مدريد.

يُشار بأن مُحارب الصحراء، غير راض عن وضعيته داخل فريق الإمارة، بعدما تحول لمُجرد لاعب بديل.

ونلفت النظر في الأخير، الى أن إبن عين البنيان ورغم تقدمه في السن، إلا أن قيمته تبقى مُرتفعة في السوق.