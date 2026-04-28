وضعية عبدلي مع “لوام” تتعقد !

يمر الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، بفترة صعبة منذ انضمامه إلى أولمبيك مارسيليا، بالإضافة إلى توتر الأجواء داخل نادي الجنوب الفرنسي.

وبحسب موقع “la minute Om” المقرب من نادي أولمبيك مارسيليا، فإن لاعب الوسط الجزائري يعاني من إرهاق بدني وتأثر معنوي واضح، بسبب تراجع نتائج الفريق وعدم سير الموسم كما كان متوقعًا، وهو ما انعكس سلبًا على مستوياته على أرضية الميدان.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن العلاقة بين عبدلي ومدربه، حبيب باي، أصبحت هشّة في الفترة الأخيرة. وسط حديث عن عدم اقتناع جزء من غرفة الملابس ببعض الخيارات والأساليب المعتمدة.

وتعيش تشكيلة مارسيليا على وقع توترات داخلية، إلى جانب تراجع في الأداء والنتائج. ما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة لـ عبدلي الذي يجد نفسه في بيئة معقدة تتطلب تجاوز الضغوط سريعًا لاستعادة مستواه.