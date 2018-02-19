وضعية عطال تزداد سوءا

تواصلت مُعاناة الدولي الجزائري، يوسف عطال مع ناديه “كورتري” واكتفى بالجلوس مرة أخرى طيلة تسعين دقيقة كاملة على مقاعد البدلاء.

وقرر المُدرب “غلين دوبوك” عدم الاعتماد على الظهير الصاعد في الجولة الماضية أمام “لوكرين”، مؤكدا بأنه لايضعه في حساباته مُطلقا.

وتعود آخر مُشاركة لمُدافع المنتخب الوطني مع فريقه لشهر جانفي، ليبقى بعدها خارج الخدمة لسبع مُباريات على التوالي بالدوري البلجيكي.

ونظرا لما يعيشه في الفترة الأخيرة، فإن كل المؤشرات توحي بأن تجربة عطال مع “كورتري” ستنتهي بنهاية إعارته الصائفة القادمة.