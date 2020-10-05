وضعية عمراني تتعقد في رومانيا

تعقدت وضعية الجزائري الأصل بلال عمراني، داخل ناديه كلوج ساعات قليلة قبل غلق الميركاتو الصيفي في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وعبّر المدرب دان بيتريسكو، عن إستيائه من المُستويات التي يُقدمها مهاجمه منذ بداية الموسم الجديد، فاتحا له أبواب الرحيل.

وقال أسطورة كرة القدم الرومانية :”الوضع الذي يتواجد فيه بلال حاليا سيء جدا، رُبما يكون تغيير الأجواء جيدا له”.

وواصل :”من جهتنا نأمل أن يستفيق في أسرع وقت ممكن، ولم لا يواصل معنا الى غاية نهاية الموسم، ولكن الأمور مُعقدة”.

يُذكر بأن خريج مدرسة أولمبيك مارسيليا، يستهدف الإنتقال لعملاقي أسكتلندا سلتيك وراينجرز اللذين طلبا خدماته مؤخرا.