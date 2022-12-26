قناة النهار وضعية مستقرة على أغلب ولايات الوطن التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 26 ديسمبر 2022 - 11:34 وضعية مستقرة شارك غرِّد أرسل 69 0 وضعية مستقرة على أغلب ولايات الوطن التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Dy2Be اقرأ أيضا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل وزير الدولة لمملكة كامبوديا المكلف بالشؤون الإسلامية قناة النهار 19 ديسمبر شـــــاهد..وائل ووالده يؤديان أغنية "رانا جيناك" بطريقة رائعة قناة النهار 09 ديسمبر رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الـ 30 لمعرض الإنتاج الجزائري قناة النهار 13 ديسمبر صريح جدا: علاقة المرأة الجزائرية مع أخوات زوجها.. إجابات صادمة ! قناة النهار 07 ديسمبر سبقاق : أنا متفائل بشأن إحتضان كان 2025..ولن نتوقف عند تقديم الملف فقط قناة النهار 20 ديسمبر طالع هابط: مشاهد جد مؤثرة.. إبن ينفخ في وجه والدته اثناء طواف الكعبة للترويح عليها قناة النهار 15 ديسمبر تجارة: قياس جودة الذهب.. الطرق التقليدية لا تكفي والطرق العصرية مرتفعة التكاليف قناة النهار 17 ديسمبر صحة: الصمام الإصطناعي.. تقنية حديثة في جراحة الفك والوجه قناة النهار 23 ديسمبر شاهد.. القصّة الكاملة لوفـ ـاة معتمرة بمطار إسطنبول بتركيا قناة النهار 07 ديسمبر تمنغست : سوق تافیست..فضاء تجاري متنوع وباب مفتوح على أفريقيا قناة النهار 18 ديسمبر