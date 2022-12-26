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قناة النهار

وضعية مستقرة على أغلب ولايات الوطن التفاصيل

بقلم قناة النهار
وضعية مستقرة على أغلب ولايات الوطن التفاصيل
وضعية مستقرة
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وضعية مستقرة على أغلب ولايات الوطن التفاصيل

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رابط دائم : https://nhar.tv/Dy2Be
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